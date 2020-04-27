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Prof. Dr. Refika Ferda Artuz corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Ankara Numune Hastanesi’nde Cildiye Klinik Şefi olarak görev yapan Prof. Dr. Refika Ferda Artuz, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

16:30 -
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Prof. Dr. Refika Ferda Artuz corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Haberi, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu.

* Ankara Numune Hastanesi!nde görev yapmakta olan Antakyalı hemşehrimiz Prof. Dr. Refika Ferda Artuz’u corona virüsü dolayısıyla kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

* Merhumeye Allah’tan rahmet dilerim. Kıymetli ailesinin ve hepimizin başı sağolsun.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Prof. Dr. Refika Ferda Artuz, Ankara’ya geçmeden önce Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmıştı. Profesörlük unvanına da orada kavuşmuştu.

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Ankara Ankara Üniversitesi CHP Corona Çorum Hatay Hitit Üniversitesi istanbul Twitter YouTube
Son güncelleme: 16:38 27.04.2020
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