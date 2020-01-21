Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Bu yıl Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

2020 yılına girdik ve ilk ayın neredeyse sonuna yaklaştık. Yeni yıl ile birlikte İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı heyecan içince bekleniyor? Peki 2020'de Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

09:47 -
Haberler Gündem
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Bu yıl Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

Müslümanlar mübarek Ramazan ayını ibadetlerini gerçekleştirmek için heyecanla bekliyorlar. Nisan ve Mayıs aylarında, mübarek Ramazan ayını idrak ettikten sonra Ramazan Bayramı başlayacak. İşte Ramazan Bayramı tarihi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more