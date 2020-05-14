Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olur mu?

Ramazan’ı idrak ettiğimiz günler devam ederken, Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Ramazan Bayramı hakkında bu sene merak edilen sorulardan biri de sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği. İşte detaylarla Ramazan Bayramı tarihi ve ayrıntılar…

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan bayramı için Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince 4 günlük bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı önümüzdeki günlerde salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur.

Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi. Özellikle gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur.”