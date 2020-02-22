Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte üç aylar ve kandil tarihleri…

Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek üç aylardır. Üç aylar içerisinde Regaip Kandili Miraç Kandili, Beraat Kandili ve Kadir Gecesi yer alır. Peki yılın ilk kandili olan Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?

İLK KANDİL 27 ŞUBAT’TA

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat’ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili’nin tarihi de 27 Şubat olacak.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

21 Mart’ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.