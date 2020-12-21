Rumlar tarafından katledilen 14 çocuk 46 yıl sonra toprağa verilecek

Kıbrıs'ta Türklere karşı soykırım hareketi başlatan Rumlar, 1974 yılında Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde, 126 Kıbrıslı Türkü katlederek çukurlara gömdü. Öldürülenler arasında dört aylık bebekler de vardı.

Rumların katliamlarını araştıran Kayıplar Komitesi Muratağa bölgesinde bir yıl boyunca araştırma yaptı. Araştırmalar sonucunda üç farklı bölgede 89 Kıbrıs Türkü'nün kemiklerine ulaşıldı. Kemikler üzerinde yapılan çalışmalarda, 14 Kıbrıs Türkü çocuğun kimlikleri belirlendi.

Kıbrıs'ta 1974'te Rumların terör örgütü EOKA-B'ciler tarafından Muratağa-Sandallar'da katledilen yedisi kız 14 çocuk 46 yıl sonra toprağa verilecek. 1974'te EOKA-B tarafından öldürülen en küçüğü altı aylık olan çocuklar için cumartesi günü Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde askeri tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak. (İHA)