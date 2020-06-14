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Şafak vakti terör operasyonu… El bombasında parmak izi çıktı!

Adana'da PKK/KCK adına polislere yönelik korsan eylem düzenlendiği belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
07:39 -
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Özel Harekat ve TEM ekipleri şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(FOTO: İHA)

Yakalanan zanlıların, polis ekiplerine karşı taş, EYP havai fişek, molotof kokteylli saldırıda bulundukları ve korsan gösteri eylemlerini katıldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan bir zanlının el yapımı bombada parmak izinin olduğu belirlendi. (İHA)

Adana eylem gözaltı ÖZEL HAREKAT PKK Polis söz Terör terör örgütü
Son güncelleme: 07:58 14.06.2020
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