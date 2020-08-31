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Sağlık Bakanı Koca, tehdit edilen Büşra hemşireyle görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hitaben "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" şeklinde tweet attıktan sonra bir vandalın tehditlerine maruz kalan Büşra hemşireye bir destek de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Sozcu.com.tr
16:49 -
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Sağlık Bakanı Koca, tehdit edilen Büşra hemşireyle görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı. Başkan Yavaş’ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireye tehdit ve hakaret yağdırdı. Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

YANINDA OLDUĞUMUZU HERKES BİLSİN

Yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı: Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.

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Ankara hemşire Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya tweet
Son güncelleme: 16:50 31.08.2020
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