Sahilde şok anlar! Köpek balığı ölüsü kıyıya vurdu

Konyaaltı Sahili’nde denize girenler, 20 metre açıkta beyaz renkli bir şeyin suda hareketsiz olduğunu gördü.

Denizde yüzenlerden birinin boğulmuş olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu cankurtarana haber verdi.

2 METRE KÖPEK BALIĞI KIYIYA ÇIKARILDI

Hızla bölgeye giden cankurtaran, suyun üzerinde hareketsiz duran cismin, camgöz cinsi bir köpek balığına ait olduğunu gördü ve öldüğünü belirledi.

Yüzgecinden sürükleyerek kıyıya çıkarılan köpek balığının, 2 metre olduğu belirtildi. Vatandaşlar kıyıda olup biteni meraklı gözlerle izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti. (İHA)

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