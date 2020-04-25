Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsak vakitleri…

Ramazan’da gece saatleri sahurla birlikte hareketleniyor. Sahura kalkacak olan vatandaşlar hazırlıklarını tamamlayıp imsak vaktine kadar yemeklerini yetiştirebilmek için “sahur saat kaçta?” sorusunu soruyor. İşte il il imsak vakitleri ve sahur saat kaçta sorusunun cevabı…

İL İL SAHUR SAATLERİ

İSTANBUL SAHUR SAATİ

ANKARA SAHUR SAATİ

İZMİR SAHUR SAATİ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

SAHUR NE DEMEKTİR?

Sahur: Oruç tutmak için sabah namazından önce sahur vaktinde yemek yenir. Geceleyin kalkılan zamana “sahur”, bu zamanda yenilen yemeğe de “sahur yemeği” denir.