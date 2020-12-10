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Şanlıurfa’da üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da terör örgütü PKK mensubu 1 şüphelinin üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncellenme: 19:32, 10/12/2020
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Şanlıurfa’da üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 kişinin, Suriye’den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

* Şüphelinin içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu.

* Bu sırada şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

FOTO: DHA

1,5 KİLOGRAM PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildiği ve patlayıcı maddenin imha edildiği bildirildi. DHA

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Emniyet İçişleri Bakanlığı Mardin PKK Polis PYD saldırı Şanlıurfa şehit Suriye Terör terör örgütü terörist uygulama
Yayınlanma Tarihi:19:20,