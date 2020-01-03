Sarıyer’de yol savaş alanına döndü

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen kaza, saat 10.00 sıralarında Kemerburgaz Caddesi’nde yaşandı. Bir kargo şirketine ait minibüsle, karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs olduğu yerde ters istikamete dönerken sürücü aracın sürücüsü minibüs içerisinde sıkıştı.

Kamyonet ise yola savrularak önce önündeki TIR’a ardından da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Sait Akbulut itfaiye ekiplerince, bariyerlere çarparak durabilen kamyonet içerisinde yaralanan sürücü Murat Özdamar ve yanında bulunan Cenk Koç ise vatandaşlarca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Zincirleme trafik kazası nedeniyle Cendere Caddesi üzerinde çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. (DHA)