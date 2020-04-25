Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da ikramiye tek kişinin!

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin isabet ettiği kupon Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatırıldı. Haberimizden 25 Nisan Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir.

2-14-25-31-42-49

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.