Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 22 Ağustos Sayısal Loto çekilişindeki şanslı numaraları…

MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto’da 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 55 milyon lirayı geçti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun 9. çekiliş sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar; 1-70-55-8-18-51 Joker 36

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.