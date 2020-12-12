Şehidin ailesine zamlı mezar yeri satan AKP’li belediye Sözcü’nün haberinin ardından indirim yaptı

PKK terör örgütü tarafından 18 Nisan 1992 yılında şehit edilen Astsubay İlhan Hamlı’nın anne ve babasından 2 mezar için 20 bin lira alan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sözcü’nün haberinden sonra gelen tepkiler üzerine Aralık Ayı Komisyon Toplantısı'nda konuyu görüştü.

2021 yılı ücret tarifesi teklifinde mezar yerleri tarifesinde yer almayan “şehit ailelerine mezar yeri indirimi” ibaresi İYİ Parti'nin teklifi ile gündeme alındı.

“BELEDİYE BİR ÇOK HİZMETİ ÜCRETSİZ YAPIYOR”

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan toplantıda İYİ Partinin indirim teklifi görüşüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir, 1. derece şehit yakınlarına mezar yeri satışı konusunda indirim yapılmasını ve bunun teklife eklenmesi gerektiğini ve şehit ailelerine yardımcı olmak zorunda olduklarını söyledi.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise, söz konusu fiyat tarifesinin ölmeden mezar yeri almak isteyenler için uygulandığını vurgulayarak, “Şehit ailelerinin yakınlarının sadece defin hizmetleri değil, birçok hizmeti belediye tarafından ücretsiz olarak yerine getiriliyor. Şehit ailelerinin 1. derece yakınlarının mezar yerleri almak istediklerinde mevcut ücretten yüzde 25 oranında indirim yapılmasını teklif ediyorum. Dolayısıyla maddenin bu şekliyle değiştirilerek kabul edilmesini kabulünüze sunuyorum” dedi.

YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Konuşmaların ardından 2021 yılı ücret tarifesine şehit ailelerinin 1. derece yakınlarının mezar yerleri almak istediklerinde mevcut ücretten yüzde 25 oranında indirim yapılması teklifi maddeye eklenerek, oy birliği ile kabul edildi ve karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.