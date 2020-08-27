Selden önce selden sonra… İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!

Giresun’da geçen cumartesi akşamı başlayan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde en büyük hasarı Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Espiye ilçeleri gördü. Sel bölgesindeki hasarın büyüklüğünü gösteren fotoğraflardan biri Espiye’ye bağlı Soğukpınar beldesinden geldi. Dere kenarına yapılan caminin sadece minaresi ayakta kaldı.

ÜÇÜ ASKER DOKUZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun Valiliği hayatını kaybeden ve kayıp olduğu bildirilen kişilerle ilgili resmi açıklama yapmazken; haber ajansları ve ilçelerdeki yerel kaynaklara göre sel felaketinde can veren dokuz kişiden sekizinin isimleri şöyle:

* Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Erdem Çıtır (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Onur Kıran (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Burak Tok (Tirebolu)

* İbrahim Güdük (Espiye)

* Betül Akgün (Çaldağ)

* Yasemin Özdemir (Tirebolu)

* Akif Abidinoğlu (Espiye)

* Ali Aydın (Espiye)

YEDİ KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketinin yaşandığı ilçelerde kaybolan kişileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yaklaşık 917 personelimiz, altı kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, insanlı keşif uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız her yerde arama çalışmalarına devam ediyor” dedi. Selde kaybolduğu bildirilen isimler ise şöyle:

* Uzman Jandarma Çavuş Aykut Variyenli (Tirebolu)

* Uzman Jandarma Çavuş Sami Yılmaz (Tirebolu)

* İş makinesi operatörü Mehmet Akbulut (Tirebolu)

* Kemal Akar (Dereli)

* Davut Akgün (Çaldağ)

* Emine Akgün (Çaldağ)

* Umut Cantürk (Dereli)