Silahlı saldırıya uğrayan CHP’li başkan ve eşi taburcu edildi

Tedavisi tamamlanan Mümtaz Şenel ve eşi, bugün taburcu oldu. Mümtaz Şenel hastane çıkışında sedye yaptığı açıklamada, “Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. (DHA)
OTEL RUHSATINI İPTAL EDİNCE
SÖZCÜ'ye konuşan Şenel, şunları söylemişti:
* Yeşilova belediyesine ait bir otelde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendi ve 30 Mart'ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldi.
* Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok.