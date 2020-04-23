Silahlı saldırıya uğrayan CHP’li başkan ve eşi taburcu edildi

Olay, geçen pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Koyunlar Çeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Saldırganlar, Salda Gölü'nü koruma mücadelesinde önemli rol oynayan Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in evine gidip, kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Tedavisi tamamlanan Mümtaz Şenel ve eşi, bugün taburcu oldu. Mümtaz Şenel hastane çıkışında sedye yaptığı açıklamada, “Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. (DHA)

OTEL RUHSATINI İPTAL EDİNCE

SÖZCÜ'ye konuşan Şenel, şunları söylemişti:

* Yeşilova belediyesine ait bir otelde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendi ve 30 Mart'ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldi.

* Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok.