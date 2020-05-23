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Silivri Cezaevi’ndeki 82 hükümlüde corona tespit edildi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi ve Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi'nde 82 hükümlüde corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün corona virüsü testi negatif olmasına rağmen tedavi sürecinde pozitife döndüğü ve hayatını kaybettiği belirtildi. 8 Mayıs'ta Silivri Cezaevi'ndeki 44 mahkumun corona testi pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Sözcü İstanbul
17:18 -
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Silivri Cezaevi’ndeki 82 hükümlüde corona tespit edildi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mayıs 2020 tarihinde yapılan basın açıklamasında corona virüsü belirtileri gözlemlenen tutuklu ve hükümlülere corona virüsü testi uygulandığı, testleri pozitif çıkan 44 tutuklu ve hükümlünün tedavilerinin devam ettiğini duyurmuştu.

Bu tarihten itibaren kurumda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde rutin aralıklara filyasyon çalışması yapıldığı belirtildi.

VAKA SAYISI 82

Bugün itibariyla Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 47, Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 35 olmak üzere 82 corona virüsü vakası olduğu açıklandı.

İLK TESTİ NEGATİF ÇIKTI, TEDAVİDE POZİTİFE DÖNDÜ

Ayrıca tüberküloz, verem gibi kronik akciğer hastalıkları bulunan bir hükümlünün, 7 Mayıs 2020 tarihinde sağlık kurumuna sevk edildiği, aynı tarihe corona virüsü testi sonucunun negatif olduğu ancak tedavi sürecinde testinin pozitife döndüğü, yoğun bakımda tedavisi devam ederken de 21 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi.

10 KİŞİ İZOLE EDİLDİ

Şu an itibariyle tedavi süreci devam eden 82 tutuklu ve hükümlünün genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerden hiçbir semptom göstermeyen 72 tutuklu ve hükümlünün doktor kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir bölümde, 10’unun da sağlık kurumlarında tedavisine devam edildiği belirtildi.

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Son güncelleme: 17:23 23.05.2020
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