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Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı!

Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken hudut karakolu ekiplerince yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17:11 -
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Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı!

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında ‘PKK/KCK terör örgütü’ ile bağlantısı bulunan A.A., Y.A. ve A.G. oldukları belirlendi.

Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA

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