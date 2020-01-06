Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı!

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında ‘PKK/KCK terör örgütü’ ile bağlantısı bulunan A.A., Y.A. ve A.G. oldukları belirlendi.

Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA