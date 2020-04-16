Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı iddiaları hakkında açıklama geldi…

Geçtiğimiz hafta sonu, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkmanın 18-19 Nisan 2020'de de yasak olacağını belirtmişti. Peki, sokağa çıkmaya yasağı hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? 23 Nisan'da sokağa çıkmaya yasağı olacağı iddiaları doğru mu? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’na video konferansla katıldı. Erdoğan toplantı sonrası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının önümüzdeki hafta sonları da devam edeceğini açıkladı. Karara göre 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak’a gelmesi bekleniyor.

İşte 30 büyükşehir listesi; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK OLACAK MI?

Sosyal medyada hızla yayılan, 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasaklanacak iddiaları üzerine resmi makamlardan açıklama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genel açıklaması şu şekilde; Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.