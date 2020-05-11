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Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav ve fırınlar hangi günlerde açık olacak?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Vatandaşların yakından takip ettiği sokağa çıkma yasağında marketlerin, bakkalların, manav, fırın gibi işletmelerin ve online platformların açık olacağı tarih ve saatler belirlendi. Peki sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar, manav ve fırınlar hangi günlerde açık olacak?

19:57 -
Haberler Gündem
Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav ve fırınlar hangi günlerde açık olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının bu hafta dört gün olduğunu açıklarken, bakkal, market, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin açık olacağı tarih ve saatleri de duyurdu. İşte bu hafta sokağa çıkma yasağında bakkal, market, manav ve fırınların açık olarak zamanlar…

BAKKAL, MARKET VE MANAVLAR HANGİ GÜNLERDE AÇIK OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 saatleri arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz. dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 19:59 11.05.2020
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