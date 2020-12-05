Sokağa çıkma yasağında otobüs ve metrobüs seferleri yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB, hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamada yapılacak hizmetleri açıkladı.

Buna göre İBB, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağında birçok hizmetiyle İstanbulluların yanında olacak.

Hafta sonu, her bir gün 20 bin personeliyle İstanbul'a hizmet vermeyi sürdürecek olan İBB, sağlık çalışanları ve zorunlu hizmet gören vatandaşlara yönelik olarak toplu ulaşımda seferlere devam edecek.

TOPLU ULAŞIM ÇALIŞACAK

İETT; hafta sonunda toplam 3 bin 200 araçla 28 bin sefer düzenleyecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İETT'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edecek. Her bir hatta mümkün olan en az sefer aralığı ile çalışılacak. Hastane bölgelerine ek seferler düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde bin 600 araç ile 14 bin sefer yapacak. Filoda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk yaşanan noktalara kaydırılacak.

METROBÜS SAATLERİ

Metrobüs hattında kısıtlama boyunca sabah 06.00 ile 22.00 arasında 34G hattında 3 dakikada 1,34BZ hattında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında ise 10 dakikada 1 sefer düzenlenecek. Ayrıca hatta yedek araçlar bekletilerek anlık yoğunluklara müdahale edilecek. Hafta sonu, toplam 4.096 personelle hizmet verilecek.

METRO 15 DAKİKADA BİR SEFER YAPACAK

Raylı sistemler, 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dk. sefer sıklığı ile çalışacak ve 1.468 personel görev alacak. Hafta sonu sefer yapılacak hatlar şunlar: “M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Kartal, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam.”

Şehir Hatları vapurları, uzun ve kısa Boğaz turları dışında, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı dahil olmak üzere tüm seferleri sürdürecek. Toplam 14 hatta, 909 sefer gerçekleştirecek. 63 gemiyle Cumartesi günü 41, Pazar günü 35 iskelede ve toplam 737 personelle deniz ulaşımı ihtiyacı karşılanmaya devam edecek. Vapur sefer saatlerine www.sehirhatlari.istanbul adresinden ulaşılabilir.

SAĞLIK VE CENAZE HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

İBB Sağlık Daire Başkanlığı; 453 personelle hasta sevk ve refakat, araç sevk ve lojistik, darülaceze, evsiz vatandaşlara hizmet ile Tuzla Bahar Sitesi yönetimini sürdürecek. Cenaze hizmetlerinde 2060 personel ve din görevlisi yer alacak, 332 araç kullanılacak.

İSKİ YATIRIMLARA HIZ VERECEK

İBB'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü; su arıtma ve atıksu istasyonları ile tesislerin güvenliği ve devam eden yatırımlar için 6.241 personelle kısıtlama günlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışacak. İSKİ Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağında ana arterlerin ve meydanların boş olmasından yararlanarak, İstanbul genelinde atık su, yağmur suyu, dere ıslahı ve içme suyu konularında 51 farklı noktada çalışma yapacak.

TEMİZLİK VE ATIK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit – altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Hal, gasilhaneler, hastaneler, çeşitli kamu ve kuruluşları olmak üzere halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapacak. İSTAÇ AŞ, 2 günde 3.750 personel ile görev yapacak. Araçlar 505 defa göreve çıkacak. İki günde 89 futbol sahası büyüklüğündeki toplam 636 bin 500 m2 alan yıkanacak, 2.221 futbol sahası büyüklüğündeki 15 milyon 861 bin 872 m2 alan ise mekanik araçlarla süpürülerek temizlenecek.

BOZUK YOLLAR ASFALTLANACAK

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Bakanlığı, hafta sonu şehir genelinde yol bakımı, asfaltlama, altyapı ve kaldırım düzenleme çalışmalarını 1.200 personelle yürütecek. İki günde İstanbul'a toplam 8 bin ton asfalt dökülecek. İSTON, bu işler kapsamında şehir şantiyelerinde ve üretim tesislerinde 1.184 kişi ile çalışmalarını sürdürecek. İSFALT da 239 personeliyle bu işlere destek verecek.

ŞANTİYELER DURMAYACAK

İBB Fen İşleri Daire Başkalığı, hafta sonu toplam 114 şantiyede yol, kavşak, altyapı, tesis, çevre düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Şantiyelerde toplam 3.572 kişi çalışacak.

ACİL YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

İtfaiye Daire Başkalığı, 2.825 personel ve 1.417 araçla İstanbulluları hafta sonu oluşabilecek afetlere karşı koruyacak. Zabıta Daire Başkanlığı, 1.180 memur 137 araçla emniyet güçlerine destek verecek. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ise 7.455 çalışanı ve 1.962 araçla lojistik ve güvenlik hizmetlerini yürütecek.

İŞTİRAKLER DE GÖREV BAŞINDA OLACAK

İSTABUL ULAŞIM, toplam 107 hatta otobüs (erguvan) seferleri düzenleyerek İETT'ye destek verecek. HALK EKMEK, 2 günlük sokağa çıkma yasağının 1. günü İstanbul Halk Ekmek olarak 3 fabrika 520 büfe ve 1406 görevli personel ile tam kapasitede çalışmaya devam edecek. 6 Aralık Pazar günü ekmek üretimi yapılmayacak ve büfeler kapalı olacak.