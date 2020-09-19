Sokak hayvanlarına yiyecek bırakan öğretmeni darp eden karı koca yakalandı

Başakşehir'de T.M. isimli kadın öğretmen, ikamet ettiği sitenin bitişiğinde boş alana sokak hayvanları için su ve yiyecek bırakıyordu. T.M.’nin, belediyenin sokak hayvanlarına tahsis ettiği açık alana yiyecek bırakması, aynı bölgede hobi bahçesi olan bir kişi tarafından istenmiyordu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Sokak hayvanlarının beslenmesinden rahatsız olduğu iddia edilen kişi ve eşi, T.M. ile sokak hayvanlarına yemek bırakılması sebebiyle tartıştı. İddiaya göre ikili daha sonra kadın öğretmeni darp etti. Yaşanan olay kameralara da yansırken, T.M. emniyete giderek şikayetçi oldu. Kendisini darp eden kişilerden birinin adının Celil olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti.

YAKALANDILAR

Yapılan araştırmada T.M.'yi darp edenlerin Abdülcelil A. ve Nurcan A. olduğu tespit edildi. İki şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında, “Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret” işlemleri yapılan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kadın öğretmenin darp edilmesine ilişkin whatsapp ihbar hattına ulaşan görüntüler dün SÖZCÜ’de yayınlanmıştı.