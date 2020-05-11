Son dakika… 24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi!

İçişleri Bakanlığı, 24 ildeki iki günlük sokağa çıkma yasağı kararına vatandaşların duyarlı davrandığını belirterek, yasağa yüksek oranda uyum sağlandığını duyurdu.

BAZI KISITLAMALAR DEVAM EDİYOR

Bakanlığın açıklamasında “Buna karşılık 24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir” denildi.

13 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Öte yandan sokağa çıkma yasağı kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı açıklandı.