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Son dakika… ABD’li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Beyoğlu'nda VİP minibüste hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Andre Vlchek'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Can ÖZÇELİK
12:35 -
Haberler Gündem
Son dakika… ABD’li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, 12 Eylülde eşiyle birlikte Samsun'a gitti. 9 gün kaldıktan sonra 21 Eylül'de bir araç kiralayarak iki şoförle birlikte İstanbul’a dönüşe geçti. Sakarya'da araçtayken uyuyan ABD’li gazeteciyi İstanbul’a geldiklerinde eşi uyandırmaya çalışıyor ancak öldüğü anlaşılıyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm delillerin toplandığını ve tanıkların beyanlarının alındığını duyurdu.

Eşi Rossie İndira Vltchek’in alınan beyanında eşinin şeker hastalığı olduğunu ve ilaç kullandığını söylediği kaydedildi.

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Son güncelleme: 12:41 23.09.2020
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