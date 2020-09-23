Son dakika… ABD’li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, 12 Eylülde eşiyle birlikte Samsun'a gitti. 9 gün kaldıktan sonra 21 Eylül'de bir araç kiralayarak iki şoförle birlikte İstanbul’a dönüşe geçti. Sakarya'da araçtayken uyuyan ABD’li gazeteciyi İstanbul’a geldiklerinde eşi uyandırmaya çalışıyor ancak öldüğü anlaşılıyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm delillerin toplandığını ve tanıkların beyanlarının alındığını duyurdu.

Eşi Rossie İndira Vltchek’in alınan beyanında eşinin şeker hastalığı olduğunu ve ilaç kullandığını söylediği kaydedildi.