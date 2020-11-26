Son dakika… Akıncı Üssü davasında karar

15 Temmuz 2016’daki FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin görülen davada karar günü…

Sivil imamlar ile Ankara’yı bombalayan pilotların da arasında bulunduğu 365’i tutuklu 475 sanık hakkında verilen kararlar açıklandı.

Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş; “Anayasa’yı ihlal”, “Cumhurbaşkanına suikast”, “77 kişiyi kasten öldürmek” suçundan 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıkların aldıkları cezalar şöyle:

– Özel Harekat Daire Başkanlığı’nı bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu: 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– F-16’lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Ankara’da F-16’ya ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Polis Havacılık Dairesi’ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan: 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit: 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı’yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş: 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş: Ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Emniyet Havacılık Dairesi’ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral: 8’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– TBMM’yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı eski tuğgeneral Recep Sami Özatak: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’ni ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görevli eski albay Ali Durmuş: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

– Akıncı Üssü’nün Harekat Plan Subayı eski binbaşı Murat Bicil: 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

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