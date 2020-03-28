Son dakika… Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden faturalarla ilgili çok önemli kararlar…

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirmesiyle sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

1- Tüm konut aboneleri için nisan ayında şubat ayı faturalarının yüzde 80’i oranında geçici faturalandırma yapılacaktır.

2- Nisan ayında öğrenci evleri için geçici olarak faturalandırma yapılmayacaktır.

3- İş yeri/ticarethane aboneliklerinde nisan ayı geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacaktır.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, tüm abonelerde normal faturalandırma yapılacak ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacaktır.

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve Ankara’da yaşayan hemşehrilerim; Hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmanız için imkanlarımız ölçüsünde hergün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.