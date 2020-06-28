Son dakika… Bakan Koca Türkiye’deki güncel corona verilerini açıkladı (28.06.2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşılan tabloya göre bugün 48 bin 309 test yapılırken bin 356 yeni vaka tespit edildi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel tabloya göre bugün 15 kişi daha virüse yenik düştü. Böylece Türkiye’deki toplam vefat sayısı 5 bin 97’ye, toplam vaka sayısı ise 197 bin 239’a yükseldi.

Verilere göre bugün iyileşen kişi sayısı, günlük vaka sayısının üzerinde yer aldı. Bin 413 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 170 bin 595’e yükseldi.

“TAM TEDBİRLİ DEĞİLİZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı” ifadelerini kullandı.