Son dakika… Bakan Koca’dan ‘zehirli gaz’ uyarısı!

Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, saat 11.10 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi.

4 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 97 kişinin yaralandığı patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü patlamayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli bir uyarı geldi.

BAKAN KOCA’DAN GAZ UYARISI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz” dedi.