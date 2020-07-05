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Son Dakika… ‘Bataklık Operasyonu’nda 34 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 67 kişiden 34'ü tutuklandı. 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında örgüt liderleri Nejat Daş ile Çetin Gören de bulunuyor.

05:46 -
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Son Dakika… ‘Bataklık Operasyonu’nda 34 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; 74 şüpheliden 67’si, Ankara’da sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlgili Haber Bataklık Operasyonu'nda dikkat çeken detay... Yıllar sonra yeniden! Uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın da gözaltına alındığı 'Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen lüks otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesini lüks araç galerisine çevirdi. Görüntüler 2011 yıllında Nejat Daş cezaevindeyken uyuşturucu operasyonunda yakalanan kardeş Vahdet Daş'ı akla getirdi. Vahdet Daş'ın yakalandığı operasyonda lüks araçlar aynı yerde sergilenmiş ve günlerce konuşulmuştu.

67 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde gerçekleşen sorgulamanın ardından, örgüt liderleri Nejat Daş ile Çetin Gören’in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Son güncelleme: 06:01 05.07.2020
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