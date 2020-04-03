Son dakika… Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca’dan kritik açıklamalar

Koca’nın açıklamalarından satır başları;

Virüsü taşıyan kişiler izole edilmeseydi, virüsün ne kadar yayılacağını tahmin edin.

Açıkladığımız son verileri hatırlayalım, eğer onlar da tespit edilmeseydi onlar da dışarda olacaktı ve virüs yayılmaya devam edecekti.

Dün itibariyle toplam vaka sayımız 18 bin 135’ti. Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Her birinin sosyal hayatı vardı.

Şüpheli görünüp karantinaya alınmadan önce günlük işlerini sürdürüyorlardı. Kalabalık araçlara biniyorlardı. 18 bin 135 hastanın her birini virüs taşıyan kişinin yerine koyun.

Ortada bir gerçek var fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız. Kendimizi izole edeceğiz.

Virüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler var. Bilim Kurulumuz hareketliliğin daha da azaltılması yönünde karar aldı.

Bu karaları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır.

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik.

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya’dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum.

EN ÇOK CAN KAYBI İSTANBUL’DA

Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. 25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 217 İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor.

İLLERDEKİ VAKA SAYISI

İstanbul’da 12 bin 231, İzmir’de bin 105, Ankara’da 860, Konya’da 601, Kocaeli’de 500 vaka bulunuyor.

Hastalık belirtisi olan herkesin maske takması gerekiyor. Giderek vaka sayısının arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz. Bu bölgelerde görülme oranının yükseldiği bölgelerde maske takmanın doğru olabileceği, özellikle kalabalık ortamlarda yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği bilim kurulunun da önerisi.

Bize bugüne kadar virüsle ilgili bilgi kaynağımız dünya sağlık örgütü ve Çin’di. Bir kişinin ortalama 2.6 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Biz ortalama virüsü taşıyanın 2.6 kişiye bulaştırdığını biliyoruz.

BİR KİŞİ 16 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Bizim gördüğümüz, bizim analizlerimizi yapıyoruz. Türkiye yaptığı analizlerini de dünyaya bu bilgiyi aktarmış olacak. Burada bizim gördüğümüz, sadece İstanbul için söylüyorum, tarama yaptığımız gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul bir kişinin toplam bulaştırdığı kişi sayısı 16.

Vefat edenlerin illere göre dağılımı:

25 ilde can kaybımızın olmadığını 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu görmüş oluyoruz.

Vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzeri vefat sayısının giderek daha fazla artmış olduğunu özellikle erkek oranının daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz.

60 yaş üstünün çok kritik olduğu yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64.4’ünü oluşturuyor. Hayatını kaybeden hastaların da yüzde 80’e yakınını da 60 yaşın üzerinde olduğunu görüyoruz.

Hastaneye ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde 86.7’si 60 yaşın altında. Genç de olsa KOAH hastasıysa aynı oranda yaşlı gibi bir risk oluşturduğunu görüyoruz.

SOKAK HAREKETLERİ BEKLENEN DÜZEYE İNMEDİ

Şehirler arası hareketliliği daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere sokak hareketliliği beklenen düzeye inmedi.

Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin de riski daha fazla arttırdığı ortadadır.

AYRINTILAR GELİYOR…