Son dakika! CHP’den İnce’ye sert açıklama geliyor… İlk ve son olacak!

CHP Eski Yalova Milletvekili ve 24 Haziran 2018’deki seçimlerde partinin cumhurbaşkanı adayı olan CHP’li Muharrem İnce, başlattığı harekete ilişkin basın toplantısında bugün CHP Genel Merkezi’ne de yüklendi. CHP Genel Merkezi’nin de İnce’ye bugün sert bir karşılık vereceği öğrenildi.

Özellikle İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçim gecesine ilişkin iddialarına verilecek cevapta 25 Haziran 2018’deki düzenlediği basın toplantısı da hatırlatılacak.

Cevapta kendilerine teşekkür ettiği CHP Genel Merkezi’ndeki basın toplantısı da vurgulanacak.

CHP yönetiminin bundan sonra İnce’nin açıklamalarına cevap vermeyeceği de öngörülüyor. Bu açıklama ilk ve son olacak.

İNCE BUGÜN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanlığı seçim gecesine dair İnce şunları söyledi:

* Seçim gecesine geldik. ‘Bana bilgi verin’ diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına? Sabah oldu, ‘Tutanakları aldınız mı?’ dedim, ‘Aldık’ dediler. ‘Teşekkür edelim’ dedik. YSK’ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş?

* 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır, 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları, ‘Seçim ikinci tura kaldı’ dediler. Nereden biliyorsun?

* 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana ‘Neredeydin?’ diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler. Krizi kötü yönetmiş olabilirim.

* Seçim geçti. 60 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yapıyorlar, beni çağırmıyorlar. Parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar.

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