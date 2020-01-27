Son dakika… Elazığ depremi: Can kaybı 40’a yükseldi

Yetkililer, Elazığ&#8217;da enkaz altında bulunan bir kişi kaldığını açıkladı.. Ekipler, Sürsürü Mahallesi&#8217;ndeki Dilek Apartmanı&#8217;nın yıkıntıları arasında kalan depremzedeyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.. AYRINTILAR AZ SONRA&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-elazig-depremi-can-kaybi-40a-yukseldi-5590951","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-elazig-depremi-can-kaybi-40a-yukseldi-5590951","pageType":"yazi","pageIdentifier":5590951,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Elazu0131u011f depremi: Can kaybu0131 40&#8217;a yu00fckseldi"});aip('newsArticle', {"identifier":5590951,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-elazig-depremi-can-kaybi-40a-yukseldi-5590951/","headline":"Son dakika&#8230; Elazu0131u011f depremi: Can kaybu0131 40&#8217;a yu00fckseldi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Cuma","Elaz\\u0131\\u011f","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":1580124825,"datePublished":1580124825,"dateModified":1580125641,"info":"{"seo_news":"false"}"});