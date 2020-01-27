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Son dakika… Elazığ depremi: Can kaybı 40’a yükseldi

Ajanslar 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu: Elazığ Sivrice'de cuma gecesi 20.55'te gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 40'a yükseldi.

Sozcu.com.tr
14:33 -
Haberler Gündem
Son dakika… Elazığ depremi: Can kaybı 40’a yükseldi

Yetkililer, Elazığ’da enkaz altında bulunan bir kişi kaldığını açıkladı.

Ekipler, Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Apartmanı’nın yıkıntıları arasında kalan depremzedeyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

AYRINTILAR AZ SONRA…

Cuma Elazığ son dakika
Son güncelleme: 14:47 27.01.2020
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