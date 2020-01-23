Son dakika… FETÖ’nün kritik ismi tutuklandı

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan Yusuf Bekmezci ve “Karşıyaka eyalet imamlığı” yapan Akif Sarı, İzmir TEM Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerince saklandıkları evde yakalanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Yusuf Bekmezci’nin FETÖ’nün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu ve Fetullah Gülen’in en yakın arkadaşlarından olduğunu kabul ettiği” belirtildi.

‘GÜLEN’E TERÖRİST DİYEMEM’ DEMİŞTİ

Başsavcılık açıklamasında, Bekmezci’nin dosya kapsamındaki delillere göre; “TCK’nın 314/1 maddesi kapsamındaki ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı” aktarıldı.

Yusuf Bekmezci'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde Fetullah Gülen hakkında, “Kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir'de bir Kuran kursu kurduk. Fetullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim” dediği ortaya çıkmıştı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bekmezci ve Sarı hakkında 2016 yılında yakalama kararı çıkarılmıştı.

“Kadim Abi” ve “irşatçı” olarak tanınan Bekmezci'nin örgüt yapılanmasında “il, bölge, ülke imamları”nın da üzerinde “manevi konum”da bulunduğu ifade ediliyor.

FETÖ elebaşının Bekmezci için “Bekmezci'yi üzen, beni üzmüş kadar olur” dediği belirtildi.

Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı'nın saklandığı adrese yapılan baskında 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 Türk lirası ele geçirilmişti.

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