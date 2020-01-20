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Son dakika… FETÖ’ye büyük darbe: En yakınındaki isimlerden biri yakalandı!

İzmir TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında yer aldığı belirtilen Yusuf Bekmezci'yi saklandığı evde yakaladı.

Sozcu.com.tr
14:45 -
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Son dakika… FETÖ’ye büyük darbe: En yakınındaki isimlerden biri yakalandı!

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in en yakınındaki isimlerden biri olan Yusuf Bekmezci ve “Karşıyaka eyalet imamlığı” yapan Akif Sarı, İzmir TEM Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerince saklandıkları evde yakalandı.

DHA’nın haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bekmezci ve Sarı hakkında 2016 yılında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Örgüt içinde “Kadim Abi” ve “irşatçı” olarak tanınan Bekmezci’nin örgüt yapılanmasında “il, bölge, ülke imamları”nın da üzerinde “manevi konum”da bulunduğu ifade ediliyor.

FOTO: DHA

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

FETÖ elebaşının Bekmezci için “Bekmezci’yi üzen, beni üzmüş kadar olur” dediği belirtildi.

Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı’nın saklandığı adrese yapılan baskında 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 Türk lirası ele geçirildi.

FOTO: DHA

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Son güncelleme: 14:59 20.01.2020
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