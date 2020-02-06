Son dakika… Gündeme bomba gibi düşen iddiaya yalanlama

Gülşen Olgun bugün Twitter hesabından bir dizi mesaj paylaştı. 4 Şubat’ta yaşanan ve beş kişinin hayatını kaybettiği ilk çığ faciasının ardından bölgeye gittiğini belirten Orhan, iki kişiyi arama kurtarma çalışması yürüten ekipleri ve son durumu yerinde görmek istediğini açıkladı.

Çığ bölgesinde kalabalık bir insan grubunun, jandarma ekiplerinin ve AFAD il müdürü ve ekibinin çalışma yürüttüğünü ifade eden Gülşen Orhan, “Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üstüne düştü” ifadesini kullandı.

HİÇBİR MAKİNE ÇALIŞMIYORDU

Olay yerine vardığında herhangi bir iş makinesinin çalışmadığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Benim yanımda da hiçbir iş makinesi yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiçbir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti.”

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir‘in iddialarına yanıt veren Gülşen Orhan, “Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize ‘toplantı için iş makinelerini yanına almış yolları açtırmış’ demek yalancılıktır, acı bilmezliktir” ifadelerini kullandı.

YALAN HABERLER VİCDANSIZLIKTIR

Olay yerine geldiğinde iki dakika bile geçmeden çığ altında kaldıklarını ve sonra kurtarılıp hastaneye götürüldüklerini yineleyen Orhan, şöyle devam etti:

* Biz kendimize değil kaybettiğimiz canlar için acı çekerken kaynağı olmayan yalan bilgiler yaymak yalan üzerinden siyaset üretmek nedir bunun da adını siz koyun.

* Bülent Aydemir gazeteciyse böyle bir iddia duyduysa keşke biraz daha araştırsaydı gerçeği öğrenirdi. Tabii Bülent Bey bunu duymamışsa kendisi bu senaryoyu üretmişse utanılası haline yalancılığı da eklememiz gerekecektir.

* Maalesef benimle beraber çığın altında kalan onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Acımız bu kadar büyükken, bu kadar büyük bir faciayı bütün hemşehrilerimle ve milletçe beraber göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan haberler VİCDANSIZLIKTIR.

* Bu yalan ve iftiralar sadece benim değil tüm acılı ailelerin vicdanını yaralamıştır. Acılarımızı kullanıp, yalan senaryolarla siyaset üretenler, toplum mühendisliği ile öfke oluşturmaya çalışanlar benden değil tüm Van'dan ve Türkiye'den özür dilemelidir.

BÜLENT AYDEMİR ÖZÜR DİLEDİ

Gülşen Orhan’ın açıklamalarının ardından iddia sahibi Bülent Aydemir özür diledi. Aydemir, şu ifadeleri kullandı: “Gülşen Orhan’ın açıklamaları çerçevesinde aktardığım iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu erken ve teyit edilmemiş ifadelerimden dolayı gereksizce zan altında kalan, üzülen yurttaşlarımızdan ve izleyicilerimizden özür dilerim.”

AFAD İL MÜDÜRÜ: İŞ MAKİNESİ VARDI İkinci çığın altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar, dün yaşadıkları dehşeti anlatırken, olay anında ekskavatör kullanıldığını söylemişti: 'Son iki kişiyi çıkarmak istedik. Minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. Minibüs bayağı aşağıda olduğu için iş makinesiyle (ekskavatör) aşağıya indirmemiz gerekiyordu. İş makinesi yol açarken biz de ona yolu tarif etmeye çalışıyorduk. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık.'

BÜLENT AYDEMİR NE DEMİŞTİ?

Haber Türk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, gündeme bomba gibi düşen iddiayı şu sözlerle bugün gündeme taşıdı:

* Olayı anlamaya çalışmam anlamında birkaç telefon görüşmesi yaptım. Çatak'ta bir yemek organizasyonu var. AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, ki kendisi de yaralı, Gülşen Orhan bir etkinliğe katılıyor. Kendi seçim bölgesi.

* Oradan çıkarken diyorlar ki ‘Burada çığ tehlikesi var, buradan yola çıkmayın, doğru değil.' Ancak heyetle birlikte yola çıkıyor. Harabet diye bir geçit. Bu geçitten geçilmesi mümkün değil, kar kapatmış olabilir, burada çığ tehlikesi var. Üst noktada. ‘Narlıca'dan dahi geçemeyebilirsiniz' diyorlar. Yani yol sıkıntılı.

* Yola çıkmadan önce Gülşen Orhan 4-5 iş makinesini yanına alıyor. Narlıca Kara Yolları İstasyonu'ndan alıyorlar araçları. İş makineleri yolu açarak buradan geliyor. Burada çığ tehlikesi var, kar yolu kapatmış, iş makineleriyle öncesinde müdahale edilmiş başka bir noktaya. Çığı tetikleyen şeylerden biri de yüksek desibel. Buraya kadar geliyorlar.

* Yolda telefon çekmiyor. Burada 3 bin 500 metre rakımdan söz ediyoruz. Ve orada çığın altında kalıyor minibüs. Daha sonra Can ve Şırnak'tan askerler oraya sevk ediliyor. Jandarma ve korucular da ikinci çığın altında kalıyor ve şehit oluyor.

* Öncesinde bir tedbirsizlik olduğu kesin. ‘Yola çıkılmasın' deniliyor. Çıkılıyor, iş makinesiyle yol açılıyor. Sonrasında bu tür olaylarda aynı bölgede ikinci çığ tehlikesi olabileceği beklentileri var. Tedbirsizlik olduğu görülüyor. Olayın meydana gelmesinden önce yola çıkılması.