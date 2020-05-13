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Son dakika: Hafta sonu kavurucu sıcaklar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre henüz mayıs ayında kavurucu sıcakları yaşayacağız. Bazı noktalarda 40 derecenin üzerine çıkacak sıcaklar bunaltıcı bir etki yaratacak. Sıcakların yanında Afrika'dan çöl tozlarının da geleceği tahmin ediliyor, hava hafta sonu sarı bir renge bulanabilir...

13:37 -
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Son dakika: Hafta sonu kavurucu sıcaklar geliyor!

Yaz bu sene erken geliyor ve tahminlere göre bu hafta sonu yaz havasını ciddi şekilde hissedeceğiz. Hava durumu tahmin haritasına göre bugünden itibaren yükselişe geçecek olan sıcaklıklar hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkacak. İstanbul’da 33 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar, Ankara’da 35, İzmir’de ise 37 dereceye kadar çıkacak.

KAVURUCU SICAKLAR ERKEN GELİYOR

Henüz mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen kavurucu sıcaklıklar yurda giriş yapacak. Meteoroloji’nin tahminlerine göre Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın’da cumartesi günü sıcaklıkların 44 dereceye ulaşması bekleniyor. Mayıs ayının ortalama değerlerinin çok daha üzerine çıkacak olan sıcaklıklar rekorlar getirebilir.

SICAKLARIN YANINDA ÇÖL TOZLARI DA GELİYOR

Hafta sonu yurdu etkileyecek olan sıcakların yanında çöl tozları da Afirka üzerinden yurda giriş yapacak. Çöl tozları havada sarı bir görüntü oluşturarak görüş mesafesini düşürebilir.

Afrika Ankara aydın Cumartesi HAVA DURUMU istanbul izmir Meteoroloji son dakika
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