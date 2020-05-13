Son dakika: Hafta sonu kavurucu sıcaklar geliyor!

Yaz bu sene erken geliyor ve tahminlere göre bu hafta sonu yaz havasını ciddi şekilde hissedeceğiz. Hava durumu tahmin haritasına göre bugünden itibaren yükselişe geçecek olan sıcaklıklar hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkacak. İstanbul’da 33 dereceye ulaşacak olan sıcaklıklar, Ankara’da 35, İzmir’de ise 37 dereceye kadar çıkacak.

KAVURUCU SICAKLAR ERKEN GELİYOR

Henüz mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen kavurucu sıcaklıklar yurda giriş yapacak. Meteoroloji’nin tahminlerine göre Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın’da cumartesi günü sıcaklıkların 44 dereceye ulaşması bekleniyor. Mayıs ayının ortalama değerlerinin çok daha üzerine çıkacak olan sıcaklıklar rekorlar getirebilir.

SICAKLARIN YANINDA ÇÖL TOZLARI DA GELİYOR

Hafta sonu yurdu etkileyecek olan sıcakların yanında çöl tozları da Afirka üzerinden yurda giriş yapacak. Çöl tozları havada sarı bir görüntü oluşturarak görüş mesafesini düşürebilir.