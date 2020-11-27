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İçişleri Bakanlığı’ndan hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağının 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.

Güncellenme: 20:41, 27/11/2020
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İçişleri Bakanlığı’ndan hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

Artan corona virüsü vaka sayılarına karşı alınan tedbirler çerçevesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Alınan kararla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şunlar belirtildi:

* Bu hafta sonu 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar uygulanacaktır.

* Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz ‘Koronavirüs Yeni Tedbirleri’ konulu genelgemizde belirtilen ‘açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar' ile ‘istisna kapsamında olan kişiler' başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır. İHA

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Corona Cumartesi İçişleri Bakanlığı pazar Pazartesi
Yayınlanma Tarihi:20:40,
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