Son dakika! İdlib’de flaş iddia: SMO harekete geçti

DHA’nın haberine göre Suriye’de Esad rejimi askerlerinin ilerleyişini engellemek ve gözlem noktaları ile mevzileri korumak için TSK, sabah saatlerinde cephelere tank ve komando intikaline başladı.

TSK’nın İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırılarını ve ilerleyişini engellemek için ÇNRA ve Fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yaptığı öğrenildi.

İHA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, TSK’nın Serakib’de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında 5 adet top imha edildi.

‘OPERASYON BAŞLADI’ İDDİASI

Suriye Milli Ordusu (SMO) İdlib’in güneyide ilerlemeye başladı. İHA’nın iddiasına göre SMO köyde hazırlıklar yaparken, köyün farklı noktalarına asker ve mühimmat dağıtıldı.

Yerel kaynaklar, SMO’nun Neyrab köyüne ilerlediğini öne sürdü. Bu hamle ile Esad rejiminin elindeki bölgeleri almak için SMO’nun İdlib’in güneyinde operasyona başladığı iddia edildi.

Rejim uçaklarının ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) da bölgede uçuş yaptığı belirtildi.