Son dakika… İngiliz ajanın ölümüne takipsizlik

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım 2019’da İstanbul Beyoğlu’nda ofis olarak da kullandığı evinin önünde ölü bulunmuştu. Eski ajan Mesurier’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÖLÜM NEDENİ ‘YÜKSEKTEN DÜŞME’

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen Başsavcılık, olay yeri inceleme verileri, tanık ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın “yüksekten düşme nedeniyle meydana gelen ölüm” olduğuna karar verdi.

BİR BAŞKASI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNE DAİR KANIT BULUNAMADI

Savcılığın takipsizlik kararında, olayın bir başkası tarafından kasten gerçekleştirildiğine dair herhangi bir iddia ve delil bulunmadığı kaydedildi. Kararda, “Üçüncü kişilere atfı kabil kusurun bulunmadığı” belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

EŞİ HAKKINDA DA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve o dönem hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol hükmü uygulanan eşi Emma Hedvig Christina Winber’a yönelik de takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU

James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım’da Beyoğlu’na bağlı Kemankeş Mahallesi’ndeki evinin önünde ölü bulunmuştu. Dünyanın dikkatle izlediği olay, ‘155 Polis İmdat’ hattına yapılan bir ihbarla ortaya çıkmıştı.

EŞİNİN İFADESİ ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Winberg eşinin olay günü çok stresli olduğunu ve eşinin 10 yıldır depresyon hapı kullandığını belirterek, “Saat 02.30’da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 4.30’a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” dediği öğrenilmişti.