Son dakika… Ege’de korkutan deprem: İzmir’de de hissedildi

İzmir'in Kuşadası ilçesinin hemen karşısında bulunan Sisam Adası'nda saat 12.34'de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.1 büyüklüğündeki deprem başta Kuşadası olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde ve kent merkezinde de hissedildi.

İzmir'de 30 Ekim günü gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



