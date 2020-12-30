Son dakika… Kara Kuvvetleri darbe davasında kararlar belli oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 22 sanık da darbe girişimine yardım suçundan 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi.

FETÖ üyesi olmayan askerleri alıkoyarak etkisiz hale getiren ve dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’yı alıkoyan eski iki albayın da aralarında bulunduğu 132 sanık, 6 Temmuz 2017’den bu yana yargılanıyordu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALANLAR

– KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu

– KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALANLAR

– KKK Plan ve Harekat Daire Başkanı eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu

– KKK Tayin Daire Başkanı eski tuğgeneral Mücahit Tamer

– KKK Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar

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