Son dakika… Manisa Akhisar’da 4 büyüklüğünde deprem!

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Manisa’nın Akhisar ilçesinde oldu.

AFAD verilerine göre, 4 büyüklüğündeki deprem, saat 00.16’da yerin 9.59 kilometre derinliğinde meydana geldi.