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Son dakika… Manisa Akhisar’da 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 00.16'da yerin 9.59 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

01:03 -
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Son dakika… Manisa Akhisar’da 4 büyüklüğünde deprem!

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Manisa’nın Akhisar ilçesinde oldu.

AFAD verilerine göre, 4 büyüklüğündeki deprem, saat 00.16’da yerin 9.59 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Son güncelleme: 01:09 25.01.2020
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