Son dakika… Manisa Akhisar’da 4 büyüklüğünde deprem!

Elazığ&#8217;da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Manisa&#8217;nın Akhisar ilçesinde oldu.. AFAD verilerine göre, 4 büyüklüğündeki deprem, saat 00.16&#8217;da yerin 9.59 kilometre derinliğinde meydana geldi.. İLGİLİ HABERİşte Elazığ ve çevresinde şimdiye kadar yaşanan büyük depremler!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-manisa-akhisarda-4-buyuklugunde-deprem-5587194","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-manisa-akhisarda-4-buyuklugunde-deprem-5587194","pageType":"yazi","pageIdentifier":5587194,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Manisa Akhisar&#8217;da 4 bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde deprem!"});aip('newsArticle', {"identifier":5587194,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-manisa-akhisarda-4-buyuklugunde-deprem-5587194/","headline":"Son dakika&#8230; Manisa Akhisar&#8217;da 4 bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde deprem!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["deprem","Elaz\\u0131\\u011f","Manisa","son dakika","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1579903414,"datePublished":1579903414,"dateModified":1579903746,"info":"{"seo_news":"false"}"});