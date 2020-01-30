Son dakika: Meteoroloji’den kar uyarısı geldi! 20 santimi geçecek!

Türkiye’nin doğusuna karlı ve soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli’nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş, ile Malatya ve Elazığ illerinin güneyinin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Yarın ise Bitlis, Şırnak, Hakkari, Ağrı ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar görülecek.

ÖNCE KARLA KARIŞIK YAĞMUR SONRA KAR

İç Anadolu’da Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray ve Karaman'ın doğusu ile Konya'nın güneydoğusu bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışından etkilenecek. Kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer 10-20 cm örtü bırakacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA ISINACAK

Cumartesi ve pazar günü yurt genelinde hava sıcaklıkları artıyor. İstanbul’da 14 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklık, Edirne’de ve Antalya’da 18, İzmir’de 17 olarak hissedilecek.