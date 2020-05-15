Son dakika… RTÜK’ün yayın durdurma kararıyla ilgili flaş gelişme!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’de Şirin Payzın, Levent Gültekin ve Murat Sabuncu’nun katıldığı ‘Sözüm Var’ programına verdiği 5 kez yayın durdurma ve 29 bin lira idari para cezasının yürütmesi durduruldu.

RTÜK ile ilgili alınan kararı, gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin aldığı karar değinen Yarkadaş, “Ankara 14. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün Şirin Payzın, Levent Gültekin ve Murat Sabuncu’nun ‘Sözüm Var’ adlı programı hakkında verdiği yayın durdurma kararını geçici olarak durdurdu” ifadelerini kullandı.