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Son dakika… Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

Corona virüsü salgınıyla ön saflarda mücadele eden hekimlerin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen maaş kesintisi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. Haberi sosyla medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek" dedi.

10:11 -
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Son dakika… Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

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Son güncelleme: 10:19 05.09.2020
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