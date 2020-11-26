Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı! İşte 26 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 174 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 14’e yükseldi.

Bugün toplam 168 bin 348 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 876 kişiyle birlikte toplam 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi. Türkiyede toplam hasta sayısı 474 bin 606 oldu.

Bugün iyileşen 3 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 711 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN KISITLAMA UYARISI

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor.

* Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak.

* Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.

DÜN 168 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 168 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 814 yeni hastayla birlikte toplam 28 bin 351 vakanın tespit edildiğini ve 3 bin 911 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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