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Son dakika… Sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 şüpheliye istenen cezalar belli oldu

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.

Güncellenme: 18:32, 16/10/2020
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21 Eylül’de Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Çalışanların kendilerini bir bölüme kapattığı ve kapıyı tutmaya çalıştığı görülürken o anlarda kapının zorlandığı ve dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı duyurmuştu. Başsavcılığın açıklamasında “Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır” denilmişti.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.

“ÜZGÜN VE KONUNUN TAKİBİNDE KARARLIYIZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da acil servisteki sağlık çalışanlarını ziyaret etmişti.

Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, “Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

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Ankara Sağlık saldırı son dakika
Yayınlanma Tarihi:18:20,
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