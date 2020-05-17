Son dakika… Türkiye’de coronadan kaynaklı güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünden kaynaklı yaşanan yeni vaka sayısını ve can kaybını açıkladı.



Güncel tabloya göre, Türkiye’de son bir gün içinde bin 368 yeni vaka tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 149 bin 435’e yükseldi. 44 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 4 bin 140 oldu.



Açıklanan verilerde bugün 35 bin 369 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 1 milyon 624 bin 994’e ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 825 artarak 109 bin 962’ye yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 914, entübe hasta sayısının da 468 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: BEKLENEN DÜZEYDE DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi.

* Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım.

DÜN 41 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Türkiye’de dün virüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, bin 610 yeni vaka tespit edilmişti.

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