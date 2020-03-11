Son dakika… Türkiye’de görülen ilk corona virüsü hangi şehirde?

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 (yeni corona virüsü) Türkiye’ye de sıçradı.

Dün gece yarısı kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Corona virüsü şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” dedi.

Hastanın virüsü Avrupa’dan kaptığı, erkek olduğu, aile bireyleri ve yakın çevresinin gözetim altında olduğu açıklanırken, vakanın hangi şehirde görüldüğü açıklanmadı.

Günlerdir başta Çin, İtalya, İran olmak üzere corona virüs yüzünden ölen insanların haberlerinin endişeyle takip edildiği Türkiye’de panik yaşanmaya başladı.

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını veren CNN Türk ekranında spikerin, “İstanbul’da bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” demesi kafaları karıştırdı.

Ülke genelinde panik yaşanırken herkes hastanın hangi şehirde olduğunu merak ediyor. Test sonucu pozitif çıkan hastanın hangi şehirde ve hastanede olduğunun açıklanıp açıklanmayacağı ise bilinmiyor.

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