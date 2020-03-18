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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka sayısı 191’e ölü sayısı 2’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel Corona virüsü vakalarının sayısını 191 olarak açıkladı. Koca ölü sayısının da ikiye yükseldiğini belirterek 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

23:08 -
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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka sayısı 191’e ölü sayısı 2’ye yükseldi

Türkiye’de ilk Corona virüsü vakasının görülmesinden 7 gün sonra sayı 191’e yükseldi.

Önceki gün yaşanan ilk ölümün ardından ise ikinci acı haber de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.

AYRINTILAR GELİYOR…

Corona Sağlık Sağlık Bakanı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 23:14 18.03.2020
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